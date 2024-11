VIDEO | Näosaates Sandra Sillamaad kehastanud Birgit Sarrap nautis naiseliku looma välja laskmist: ma loodan, et ta pikka viha ei pea

Saate „Su nägu kõlab tuttavalt“ viiendas osas oli Birgit Sarrapi ülesanne jäljendada lauljannat Sandra Sillamaad. Birgiti tulise ja pöörase etteaste peale sõnas kohtunik Märt Avandi naerdes, et Toompead rünnatakse. „Täpselt niimoodi peabki Sandrat tegema. Ma olen kindel, et ta on sellest numbrist meelitatud,“ sõnas Avandi. Kohtunik Ilus mõtles Birgiti esinemise ajal hoopis Birgiti abikaasa Indreku peale. „Kas oled kodus ka nii energiline. Sa olid tigedust täis. Äge oli sind sellisena näha. See energia oli super,“ kommenteeris Ilus Birgiti esitust. Mihhailova-Saar, kes on Birgiti väga hea sõbranna, tõdes naljatledes saates, et seda tulist Birgitit, kes Sandrat jäljendas, teab ta väga hästi. „Rannas on tantsitud,“ vihjas Tanja Birgitile ja nende ühistele koosviibimistele. Ka kaasosaleja Jüri Pootsmann tõi diivanil istudes esile, et teab väga hästi sellist Birgitit, kes laval rokkis.