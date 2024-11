VIDEO | Hardi Volmeriga ligi nelikümmend aastat sõbrustanud ja bändi teinud Mihkel Raud: hea sõbra parodeerimine ei ole väga keeruline

Raud näitas Volmeri noodiraamatut, kus Volmeril on laulude sõnad kirja pandud, ka Kroonikale antud videointervjuus ja tõdes, et Volmeril on peale selle punase noodiraamatu olnud varem veel erinevaid noodiraamatuid, mida ta on laval esinedes lehitsenud. „Ma pakun, et see on selline viimased 15–20 aastat tal kasutuses olnud. Võib-olla isegi vähem. Mõned on tal nii kapsaks läinud, et need ei ole enam kasutatavad,“ rääkis Raud, lehitsedes samal ajal punast noodiraamatut.