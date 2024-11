VIDEO | Taivo Piller ja Mart Haber avaldasid, mis toite nad ei söö: seda ma üldjuhul poest ei osta

Taivo Piller ja Mart Haber avaldasid, et nende jaoks on hea toit lihtne, hästi maitsev ja värske. Selle alla kuuluvad näiteks juurikad ning nad tõid välja, et toidu puhul algab kõik toorainest.

Millist toitu Taivo ja Mart ei söö? „Ma ei oskagi niimoodi öelda, ma söön kodus kõike hea meelega,“ ütles Taivo. „Tegelikult ma ei ole nii pire, et ma suu sisse ei võta. Ma ikka proovin, aga ütleme, et sellised valmistoite poest ma üldjuhul ikkagi ei osta. Ma teen ikkagi ise süüa,“ tõi Mart välja. Kiirtoidukettidest ja tanklatest ta viimasel ajal toitu ei võta.

Kui nad peaksid valima, kas minna heasse restorani sööma Eestisse või välismaale, siis eelistaksid nad kodumaist. „Eestis on häid restorane väga palju. Ma arvan, et kes tahab hästi restoranis süüa ei pea minema välismaale,“ tõi Taivo välja. Ka Mart nõustus temaga: „Ma arvan, et arvestades meie väikest rahvaarvu ja kui väikesel maal me elame, siis heade restoranide tihedus ja kontsentratsioon on üks kõrgemaid maailmas.“ Kiidusõnu jagasid nad restoranile Controvento, Orm Oja restoranidele, Rado restoranile ja Lore Bistroole.