VIDEO | „Naine annab korraldusi ja mina viin ellu.“ Urmas Reinsalu avaldas, kuidas tema peres toiduvalmistamine käib

Galal jagas Reinsalu oma mõtteid selle osas, et neljapäeval protestisid restoranid ja nende töötajad 10 minutit seetõttu, et valitsus tahab tõsta järgmisel aastal käibemaksu. Isamaa juht leidis, et valitsus ei suhtu restoranidesse ja nende tegijatesse lugupidavalt. Ta oli käinud ka Radissoni hotellis protestil kohal ning seal protestijatele toetust avaldanud. „Järgmine aasta saab olema väga raske Eesti majandusele. Paraku halvem kui on see aasta,“ tõi ta välja.

Restoranidest ja maitseelamusest rääkides küsisime poliitikult, mis on see restoran, kuhu ta ikka ja alati tagasi läheb. „Mina olen omnivoor, ma olen kõigesööja. Mulle meeldivad tegelikult kodused toidud,“ tõi ta välja.

Mis on Reinsalu pere lemmikroog kodus süües? „Minule maitseb hakklihakaste peediga. Need Eesti toidud, mis meil on ikka lapsepõlvest peale kõigile kodused olnud ja mida kodudes emad-vanaemad on teinud, eks need toidud kanduvad edasi, meeldivad meile ja kanduvad ka lastele edasi,“ rääkis ta. Reinsalu avaldas ka, et tunneb end kodus pliidi taga õpipoisina. „Naine annab korraldusi ja mina viin ellu,“ ütles ta kerge muigega.