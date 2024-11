„Ühel päeval jõudsin korraga neljal käia.“ Margus Vaher avaldas, mitu Tinderi kohtingut tema nädalaplaani mahtus

Saatejuhid Grete Kuld, ja Andres Puusepp tervitasid saates muusikut ja suhteguru Margus Vaherit. Juba viis aastat püsisuhtes olnud Margus rääkis telesaates oma vallalisepõlve seiklustest. Muusik avaldas, et on endale kaaslast otsinud kohtingurakendusest Tinder ja ütles, et on seal prügikoll olnud, samuti nimetas ta ennast metsasanitariks ja põhjakoristajaks. Selline loetelu tekitas saatejuhtides parajalt elevust.