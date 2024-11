VIDEO | Tohoh! Gruusias elanud Mart Mardisalu oma sealset meelisrooga veel Eestis valmistada ei saa

Mart on pikalt elanud Gruusias, kuid tema hinnangul on Eesti köök parem. „Mulle Gruusia köök väga meeldib, arusaadavalt, kuna ma viimased aastad veetsin seal. Mul oli võimalus tutvuda Lõuna-Kaukaasia köögiga laiemalt. Ma ei räägikski ainult Gruusia köögist, Armeenia ja Aserbaidžaani köögid on ka väga põnevad. Nad on väga sarnased Gruusia köögiga, aga siiski nii erinevad oma nüanssides ja teatud toorainetes,“ võrdles ta erinevaid kööke.

Eestiga on tal parasjagu aklimatiseerumine käsil. Mart ütles, et kodumaalt on ta korraga saanud nii kiilaka kui ka pai. „Midagi pole teha, mitu aastat oled kodust ära olnud,“ tõdes ta ja lisas, et kui võib jääda mulje, et ta on kaugelt end Eesti asjadega kas meedia kaudu või tuttavatega suheldes kursis hoidnud, siis tegelikult nii ei ole. „Kolm ja pool aastat on väga pikk aeg. Mingid inimesed enam tööd ei tee, mingeid inimesi enam üldse ei ole. Noored on peale kasvanud, kolleegid on uued. Kõik see vajab harjumist.“