VIDEO | „Reporteri“ ajakirjanik Eda-Liis Kann pälvis Hõbelusikal tunnustuse: oleme oma hinge siia pannud

Telereporter Eda-Liis Kann rääkis lähemalt, mida peab tegema selleks, et tunnustus pälvida. „See on mitme aasta töö. Mitte Eda-Liis Kann, vaid see on „Reporteri“ töö. See on äge tiim minu abikaasa näol. Ja me oleme siin olnud ka kahenädalase beebiga. Me oleme oma hinge siia pannud ja ma arvan, et see on tunnustus „Reporteri“ televaatajatele,“ rääkis Eda-Liis, kellega oli Silverspooni galal kaasas tema abikaasa Haldo Oravas.