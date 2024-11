KUULA | Rozell andis välja loo, mis räägib eluga edasi minemisest pärast kirgliku suhte lõppu

Rozelli eile ilmunud lugu kannab pealkirja „Haven’t Let Go“, mis valmis koostöös Daniel McMillaniga. „Lugu räägib sellest, kuidas sa oled väljunud kirglikust suhtest, kus oli tohutult energiat ja keemiat. Peale suhte lõppu leiad ennast olukorrast, kus on raske uuesti käima saada ja vabalt tunda; raske edasi liikuda nii, et armid jälle veritsema ei hakkaks. Oled justkui jälle omas elemendis, aga nii, kui rutiinist välja saad ja õhtul kodus klaasikese või kaks jood, oled tagasi katkises luubis, kus tunned, et üksi õhust ei piisa - sa vajad inimest, kellele oma kogu südame andsid. Kõrvus kuuled tema häält, ihul tunned tema lähedust ja näed vaimusilmas koosveedetud hetki, tunned, kuidas ei suuda mõelda muule, kui sellele, et kogeda seda kõike lihtsalt ühe korra veel,“ kirjeldab Rozell oma uut pala.

Loo tegi ta koos Danieliga, kelle leidis ühe Taani sisulooja 2018. aastal Facebookis avaldatud videost. „Ta palus inimestelt, et nad teeksid erinevaid hääli, et sellest lugu kokku panna. Seal tänaval oli üks inimene, kes laulis talle mõne sekundi selles videos ja ma olin kohe lummatud. Kirjutasin kutile, kes selle video tegi ja uurisin, kas ta teab, kes see viimane laulja videos oli. Sain kontakti ja lennutasin Danny esimest korda Eestisse juba siis, kui veel Vajé projekti tegime. Sellest saadik oleme teinud koos palju muusikat, aga nüüd on lõpuks õige aeg käes - see lugu ei saa jääda stuudiosse, vaid kuulub inimestele maailmas,“ räägib Rozell.