Andrew enam Charlesilt raha ei saa: kuningas võttis oma vennalt ära tema hiiglasliku taskuraha

Kuninglik biograaf Robert Hardman kirjutab oma raamatus „Charles III: New Kind. New Court. The Inside Story“ peamiselt monarhist, aga ka sellest, kuidas ta oma venna prints Andrewga läbi saab. Raamatust on välja koorunud, et kuningas on viimaks Andrewlt oma raha ära võtnud ega maksa talle enam taskuraha.

Briti väljaanne Daily Mail kirjutab Hardmani teosele toetudes, et Charles oli andnud oma finantsdirektorile korralduse, et Andrewle enam raha ei makstaks. Seni oli Yorki hertsog saanud oma vennalt aastas ligi miljon naela. Samuti selgub raamatust, et kuningas ei maksa enam Andrew turvameeskonna eest, mille kulud olid enam-vähem sama palju olnud.

„Hertsog ei ole enam kuningale finantsiline koormus,“ kinnitab üks asjasse pühendatud allikas. Varem on Charles avaldanud soovi, et Andrew koliks välja Windsoris asuvast Royal Lodge’ist, kus tema käsutuses on olnud 30 tuba. Kuningas tahaks, et tema vend koliks elama Frogmore Cottage’isse, mis on väiksem ja kus varem elasid Sussexi hertsog ja hertsoginna ehk prints Harry ja Meghan Markle. Andrew on Royal Lodge’is elanud viimased 20 aastat ja maja vajaks kõpitsemist, kuid printsil pole piisavalt raha, et selle eest tasuda.

Andrew ei täida juba aastaid kuninglikke kohustusi ja sattus häbisse aastaid tagasi oma sõpruse tõttu Ghislaine Maxwelli ja seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteini tõttu. Andrewd süüdistati selles, et ta ründas seksuaalselt 17-aastast neiut, kellega ta oli Epsteini ja Maxwelli kaudu tutvunud. Ta eitas taolisi väiteid, kuid maksis neiule 12 miljonit dollarit leppetrahvina pärast seda, kui neiu ta kohtusse kaebas. Aastal 2019 loobus Andrew oma kuninglikest kohustusest, samuti võeti talt ära tema sõjaväelised tiitlid.