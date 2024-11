„Barbie“ näitlejanna Margot Robbie tervitas esiklast

Margot Robbie esindajad kinnitasid rasedust juulikuus, pärast seda, kui avalikkuse ette jõudsid fotod temast nähtava beebikõhuga. Näitlejanna ja tema abikaasa Tom Ackerley on kogu raseduse kulgu privaatsena hoidnud. Nad pole lapseootusest kordagi avalikult rääkinud, vahendas Vogue.

Margot Robbie ja Tom Ackerley kohtusid esmakordselt 2013. aasta romantilise sõjafilmi „Suite Française“ võtteplatsil, kus Margot töötas režissööri assistendina. 2016. aastal avaldas näitlejanna Vogue’i intervjuus, et ta oli Tomist kohe sisse võetud, kuid ta oli veendunud, et tunded on ühepoolsed. Näitlejanna siiski eksis ning paar abiellus 2016. aasta detsembris privaatse tseremooniaga Austraalias Byron Bays, vahendas TMZ.