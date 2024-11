VIDEO | Alari Kivisaar kokkamisest: mulle meeldib, mis ma teen, aga ülejäänud ei taha midagi teada sellest

Raadiohääl avaldas, et hea restoran on see, kus saab normaalse raha eest kõht täis maitsvat toitu. „Mulle meeldivad sellised restoranid, mis on suutnud leida tasakaalu, et pole liiga peen, aga samas pole ka liiga lihtne,“ kirjeldas ta.

Lisaks hindab ta kõrgelt head teenindust. „Kõik see kuidas vastu võetakse, kuidas suheldakse. Restoran on ikkagi ajaveetmise koht, mitte et sööme lihtsalt kõhu punni,“ täpsustas Kivisaar. Raadiohääl kinnitas, et kõige olulisem on restoranides siiski toit. „Sa võid naeratada palju sa tahad, aga kui toit on kehv, siis see ei päästa.“

Kivisaare sõnul pole ta suurem asi kokk. „Mulle endale meeldib, mis ma teen, aga ülejäänud ei taha midagi teada sellest. Üldiselt ma pole eriline kokkaja, mul on ainult üks firmaroog, mida ma teen väga hästi, need on Londoni rullid,“ selgitas raadiohääl. Ta lisas, et magusat neil kodus ei tehta, vaid see ostetakse poest.

