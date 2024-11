VIDEO | Eve ja Jaan Toots kiidavad Eesti toidukohtade interjööre: restoranid näevad isegi liiga kallid välja

„Meil on väga rikkalikud rahvusöögid ja kokkade kvaliteet on tõesti hea,“ ei oska ettevõtja Jaan Toots Eesti restoranimaastikule midagi ette heita. „Väga puhtad on, võrreldes maailma teiste kohtadega, kus on tähtis toit, aga mitte interjöör,“ kiitis Toots Eesti toidukohti edasi ning lisas, et Eestis on tõesti interjöörile ka rõhku pandud.