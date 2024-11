Lauljatar Olivia Rodrigo oleks maailmaturnee ajal politseiniku vea tõttu trellide taga lõpetanud

21-aastane Rodrigo rääkis, et sattus suvel lõppenud maailmaturneel „Guts World Tour“ sekeldustesse. Kanada piiriületusel kontrolliti tema dokumente ning seejärel kutsuti ta keset ööd autost välja. Rodrigo arvas, et keegi tahab oma lapsele ehk autogrammi, kuid reaalsus oli teine – lauljatar suunati hoopis ülekuulamisruumi, et teda küsitleda.

Lauljatari ehmatas relvaga politseinik, kes teda küsitlema hakkas. Politseinik küsis Rodrigolt, kas ta on varem arreteeritud, mille peale lauljatar vastas eitavalt. Politseinik seadis vastuse kahtluse alla ning küsis kas laulja on selles kindel. See viis aga Rodrigo aina rohkem paanikasse ning ta hakkas intensiivse küsitlemise käigus isegi endas kahtlema.

Seejärel politseinik jätkas, et valetamise eest võib vangi minna. Olivia samal ajal läks aina rohkem endast välja ning kartis, et teda ei lastagi Ameerikasse tagasi. Pärast pooletunnist küsitlemist tahtis politseinik taas lauljatari nime teada, mida Olivia ka ütles. Seejärel mõistis ametnik, et ta ajas lauljatari sassi temaga sarnase neiuga, kelle nimi on Olivia Rodriguez ning keda on korduvalt varem arreteeritud.

Olivia kirjeldas, et ta oli vihane ning ei mõistnud, kuidas politseinik ta nime korralikult ei vaadanud selle 30 minuti jooksul. Peale loo jutustamist hoiatasid saatejuht Jimmy Fallon ja Olivia Rodrigo ekraani vahendusel seda sarnase nimega neiut, et ta Kanadast eemale hoiaks.