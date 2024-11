Euraasia tuurilt naasnud Puuluup: kontsertide korraldajad Eurovisionist väga ei hooli

Ansambli liikmete sõnul tuntakse neid osati tänu Eurovisionile, kuid see pole esinemiste osas määrav. „On inimesi, kes on meid avastanud Eurovisionilt ja sõitnud kohale, et meid vaadata, aga nende kontsertide korraldajad valdavalt ikkagi Eurovisionist väga ei hooli,“ selgitas Marko Veisson tuuri tagamaid.

Lisaks kirjeldasid ansambli liikmed, et nad puutusid reisi vältel kokku üsna varieeruvate olmetingimustega. Näiteks ööbisid nad Tokyos kapselhotellis, kus umbes sada inimest magasid põhimõtteliselt samas toas, lihtsalt eraldi kapslites. Mehed kinnitasid, et norskamist läbi polnud kuulda.

Eestisse jõudes oli Ramo Tederil malaariakahtlus. „Indias võid sa ju käia, aga kui lapsed käivad lasteaias, siis see on palju suurem risk,“ alustas seiga kirjeldamist Marko Veisson. „Indias Bangalores öösel 5-6 sääske sõid ja Marko ütles, et seal on malaaria. Käisin erakorralise meditsiini osakonnas ja tuli välja, et see oli Tallinna lasteaia väike viirus,“ täpsustas Teder juhtunut.