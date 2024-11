KLÕPS | Uudo Sepp ei suuda võluvalt kaaslannalt käsi eemale hoida

Laulja Uudo Sepp jagas Instagrami storys fotot, kus ta hoiab naisterahval meelalt ümbert kinni. Kuna postitus on neiu Instagrami taaspostitus, on näha, et Uudo blondi kaaslanna nimi on Sirli Põder. Pildi nurka on Uudo asetanud valge südame emotikoni.

Ka Zevakini ja Valtingu peol oktoobri algul jäi Uudo uut väljavalitut kirjeldades kidakeelseks. Siiski ei suutnud ta naeratust oma näol varjata, kui Kroonika tema värske armastatu kohta uuris. „Oi-oi-oi, see on hea küsimus, sellepärast, et tead, paneb naeratama küll. Ei no, tore on!“ rääkis ta oma uuest väljavalitust. „Eks ta nõnda on inimestega, et kui sa ikkagi midagi tunned ja tahad, siis alati tasa ja targu,“ oli laulja suhet armsamaga kirjeldades eestlaslikult tagasihoidlik.