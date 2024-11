Rand meelitati R2-te Jüri Muttika vastu mälumängu mängima, kuid saatejuhid teatasid talle keset mängu, et tegelikult kutsuti ta saatesse selleks, et teda Eesti Laulule pääsemise puhul õnnitleda.

„Appi kui lahe!“ rõõmustas Rand uudist kuuldes. „See on küll aasta üllatus. Te ei kujuta ette, see on nii lahe uudis!“ rääkis ta. Tuuli Rand osaleb konkursil looga „Rem“, mille ta kirjutas Sander Sadama ja Cecilia Martina Mägiga.