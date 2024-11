Kaksikuid kasvatav Oskar Seeman: mulle tohutult meeldib see, mida isadus on minuga teinud

„Ma olen väga õnnelik ja mulle tohutult meeldib, mida isadus on minuga teinud.“ Ta viitab muuhulgas sellele, et on õppinud mitte ainult teistele, vaid ka iseendale vajadusel ei ütlema. Töid tuleb valida hoolega, arvestades ka seda, et Oskari elu kulgeb kolme linna, Tartu, Pärnu ja Tallinna vahet sõites. Vanemuises jätkab ta mängimist kuues lavastuses, Tallinnas keerleb hetkel näosaate karussellil ning Pärnus ootab teda pere.