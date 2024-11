KUULA | Ansambli Jam 30. juubelituur: see pole mingi nostalgiapauk!

Aastate jooksul on meestele tehtud korduvalt ettepanekuid bändiga uuesti lavalaudadele astuda. Ometigi pole nad seda seni teinud ja ülimalt suure tõenäosusega pärast novembrikuist tuuri ka enam ei tehta. Siiski - miks otsustati just nüüd veel korra oma unustamatute hittidega eestlasi hullutada? Eriti, kui lavalauad pole võõraks jäänud kummalegi bändi liikmele? Kuula saadet bändi liikmetega ja saa teada, millise ettevalmistusega lavale minnakse, kui suurejooneline on tuuri „Eesti mõistes“ enneolematu produktsioon ning mida lisaks avatud puhvetile kontsertidel veel oodata on.