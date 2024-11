Suri Michael Jacksoni ja Frank Sinatraga koostööd teinud staarprodutsent

Quincy pressiesindaja Arnold Robinson teatas, et möödunud pühapäeval suri Quincy 91-aastasena oma kodus, ümbritsetuna lähedastest. Omaksed avaldasid, et kuigi kaotus on nende perele väga suur, siis rõõmustavad nad tema suurepärase elu üle ning teavad, et teist temasarnast ei tule iial, vahendas TMZ.