Murdsid muusikaga Ameerikasse. Kes on need eestlased, kes töötavad igapäevaselt koos maailmakuulsate artistidega?

Saaremaalt pärit basskitarrist Mai Leisz (36) on viimased üheksa aastat elanud Los Angeleses. Ta on kirjutanud laule ja jaganud lava koos nimedega, kellega koos musitseerimisest on Eesti pillimehed seni võinud vaid und näha. David Crosby, Michael McDonald, Michael Landau, Bill Frisell, Joan Baez... Loetelu võiks jätkuda. Kuidas on väikesest Leisi alevikust pärit naisel õnnestunud pürgida Ameerika muusikailma ning tõusta tunnustatud ja nõutud basskitarrimängijaks? „Kunagi oleksin vastanud, et minu edu taga peitub anne, töö ja õnn olla õigel ajal õiges kohas ning tutvused. Nüüd lisaksin sellele ka kannatlikkuse,“ mõtiskleb Mai, keda Eesti muusikahuvilised tunnevad ennekõike neiupõlvenime Jõgi ja hilisema abielunime Agan järgi. Mai kõige suurem saavutus on tema enda sõnul, et ta pole alla andnud.