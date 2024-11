Ränga haigusega võitlev Margus Lepa: tabletipromill peab kogu aeg veres olema

Paunvere lugude ekraniseeringutest Jorh Aadniel Kiirena tuntud näitleja Margus Lepa kavatseb Nõmme Raadioga jätkata. Internetis, aga siiski. Ta on leidnud ravimite doseerimise viisi, et pidada kolm tundi nädalas vastu nii, et ränk haigus otse-eetris kõnevõimet ei halvaks.