Järjekordne näitleja õppejõu kingades! Tambet Tuisk õpetab sellest sügisest lavakunstikooli noori

Näitleja Tambet Tuisk (48) rääkis raadios Retro FM , et asus tööle õppejõuna. Lavakunstikateedri 33. lennu juht on näitleja ja lavastaja Tiit Ojasoo , keda toetavadki poole kohaga eriala õppejõududena Tambet Tuisk ning Anne Türnpu .

„Noortele õpetatakse kõike. Neil on hästi palju distsipliinide tunde: liikumist, laulu, hääleseadet,“ selgitas Tambet veidi enda töö sisu. „Ja sellepärast ma väidan, et Eesti teatriharidus on Euroopa üks kõrgemaid,“ lisas ta.

Värske õppejõu hinnangul on võrreldes tema kooliteega asjad muutunud. „Maailm on kergesti kättesaadavam, kui minu ajal. Maailm on teistsugune ehk ka õppimisvahendid ja meetodid ja hariduslik lähenemine on arenenud,“ kirjeldas Tambet erinevusi praeguse aja ja 1996. aasta vahel, mil tema lavakunstikateedrisse astus.