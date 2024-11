FOTOD | Elderbrook pani elektroonilise muusikaga Noblessneri vappuma

Elektroonilise muusika fännide meeleheaks astus juba teist korda Tallinnas üles laulja, laulukirjutaja ja produtsent Elderbrook. Artist tegutseb multiinstrumentalisti, produtsendi, laulja ja laulukirjutajana, kellel on loomupärane oskus luua emotsionaalset muusikat. Ta lisab sageli oma lugudesse ebatraditsioonilisi helisid, nagu prillide purunemine või jää praksumine kuumas kohvis. Kriitikud on öelnud, et see lisab ta muusikale erilise sarmi.