FOTO | Kim Kardashian kandis printsess Diana ehet oma paljal büstil ja sai netirahvalt pragada: see on vulgaarne

Kim kandis ehet nii, et asetses tema rinnapartiil, samuti oli tõsielustaar valinud oma välimuse juurde ka teisigi suuri ehteid. Tegemist oli esimese korraga, mil ta avalikkuse ette printsess Diana ehtega tuli.

Netirahvale aga Kimi välimus, täpsemini kaelaehte demonstreerimine just sel viisil, ei meeldinud. Nad mõistsid ta seetõttu kiirelt hukka. Printsess Diana oli omal ajal kandnud ehet palju tagasihoidlikumalt.

„Ta muutis selle millekski vulgaarseks,“ kirjutas üks arvamusavaldaja sotsiaalmeedias Kimi välimuse kohta. „Tal oli jultumust panna see ehe kaela just selle kleidiga. Lihtsalt harimatu nartsissistlik käitumine,“ tõdes teinegi. „Diana kandis seda paremini,“ kirjutas kolmas. „Kui sa tahad kanda sellist religioosset sümbolit, siis kanna seda vähemalt nii nagu Diana seda tegi. Näita mingitki austust,“ sõnas järgmine kommenteerija. „Risti kandmine sel ajal, kui sa oma rindu paljastad, on imelik otsus,“ kirjutas veel üks kommenteerija.