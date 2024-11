Esimesed 1000 piletit müüdi ööga välja! Ewert and The Two Dragonsi kontserdile on nüüd saadaval piiratud kogus erihinnaga pääsmeid

2008. aastal Ewert Sundja, Erki Pärnoja ja Kristjan Kallase loodud ansambli nimi Ewert and The Two Dragons viitab selle kolmele asutajaliikmele. Aasta hiljem liitus grupiga Ivo Etti, välja anti esimene plaat „The Hills Behind The Hills“ ja tekkisid esimesed bänditegemise kontuurid.

Siis tuli tähelend, millest unistavad arvatavasti kõik välismaa poole vaatavad Eesti muusikud. 2011. aastal ilmunud teise plaadiga „Good Man Down“ vallutati Baltimaad ja Skandinaavia. Tegemist oli pöördepunktiga – kodumaa piirid jäid Draakonitele kitsaks. Meeste ambitsioon aina kasvas, kaasnes rahva tohutu armastus ja näis, et eesti poprokk vallutab maailma või vähemalt suure osa Euroopast. Lavale astuti Euroopa suurimatel muusikafestivalidel ja nende muusika jõudis miljoniteni.

Kuulajad valisid plaadi esimese singli „(In The End) There’s Only Love“ 2011. aastal Raadio 2 aastahitiks. Publikute seas said populaarseks ka palad „Good Man Down“, „Circles“, „Pictures“, „Sailor Man“ jt. Ansamblist Ewert and The Two Dragons oli saanud fenomen, popkultuuri nähtus.

2016. aastal sai Ewert and The Two Dragonsist teine kodumaine artist, kes müüs välja kogu Saku suurhalli (praeguse nimega Unibet Arena). 6000 piletit kadus müügist väga ruttu.

Eelmisel aastal otsustasid Ewert, Erki, Kristjan ja Ivo bändina laiali minna. Enne veel, kui uudis avalikuks tehti, selgus, et Eesti Laulule saadetud pala „Hold Me Now“ oli jõudnud võistluse poolfinaali ja pääseti ka finaali. Seal saavutati seitsmes koht.

Nüüd on aga aeg viimane kontsert anda. „See on rõõmu ja lusti pidu. Hästi selline positiivne kokkutulek. Ennekõike meie endi jaoks,“ selgitas Ewert Sundja „Ringvaate“ eetris.

