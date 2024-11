Pühapäeva õhtul jõudis eetrisse esimene Kanal 2 uue suursõu „Minu elu viis“ osa. Sotsiaalmeedias on televaatajad pärast avasaadet mõtteid mõlgutanud ja valdavalt leitakse, et tegemist on igava saatega. Nii mõnigi vaataja on jätnud terava kommentaari, kus kritiseeritakse saate olemust.