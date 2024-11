Charles kardab poja Harryga leppimist: monarh pelgab, et see toob kaasa suure juriidilise ohu

Prints Harry on pikalt vedanud Ühendkuningriigi kohtus vägikaigast oma kunagise kodumaa valitsusega. Nimelt võitleb Sussexi hertsog selle eest, et Ühendkuningriigi maksumaksjad kataksid omast taskust kinni tema ja tema perekonna julgeolekukulud, kui nad Ühendkuningriiki külastavad.

Harry ja tema perekond kaotasid õiguse valitsuse rahastatavale julgeolekukaitsele selle aasta veebruaris pärast seda, kui Londoni ülemkohus vastava otsuse tegi. Harry on seadnud oma missiooniks kaitsemeeskond tagasi saada, kuid pole kuninglikust perekonnast selleks abi ega tuge saanud, vahendab New York Post.

Briti väljaanne The Telegraph kirjutab, et monarh tunneb praegu vastumeelsust oma pojaga suhtlemise suhtes. Ta soovib enne kontakti loomist, et Harry oma Ühendkuningriigi valitsuse vastu esitatud hagi tagasi võtaks. „Tegemist on olukorraga, kus kuninga poeg kaebab kuninga ministrid kuninga kohtusse,“ kommenteeris üks kogenud põhiseadusekspert ja kuningliku perekonna nõunik. „See tõmbab kuningat kolmes eri suunas,“ tõdes ta.

„Siin on ebameeldiv olukord, kus kuninga poeg avaldab privaatsete vestluste detaile, millest osa on valed olnud,“ lisas ekspert ja viitas sellega asjaolule, et Harry mälestused kuningliku perekonna liikmetega suhtlemisest on olnud väärad. Need vestlused pani ta kirja oma eelmisel aastal ilmunud memuaaridesse „Varumees“.

Monarh tunneb muret selle pärast, et tema noorim poeg võib öelda, et Charles oli privaatses vestluses nõus teda selles küsimuses aitama. See võib aga viia selleni, et kogu kohtuasi kukub kokku. Tekkida võib olukord, kus Harry räägib oma isaga oma kohtulahingust ja kirjeldab hiljem seda vestlust kohtus või, veelgi hullem, tõlgendab seda viisil, mis ei ole üdini täpne.

Veebruaris otsustas Londoni ülemkohtu kohtunik Sir Peter Lane, et Harrylt ja Meghanilt nende julgeoleku- ja turvameeskonna äravõtmise otsus ei olnud ebaseaduslik. Harry andis pärast seda teada, et kaebab otsuse edasi.