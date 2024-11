TELETOP | „Sinu uus sugulane“ tegi võimsa stardi, „Minu elu viisi“ avasaatel läks kohutavalt kehvasti

Tabelit troonib ETV, kes on sinna jõudnud 19 saatega. Kanal 2 on teletopi jõudnud 9 saatega. TV3 on seekord edetabelis 2 saatega, kusjuures nende paremuselt teine saade on „Märgatud Eestis“, mis jõudis 75 000 televaatajaga 26. kohale.