Piletid juba müügis! Armastatud komöödiasaade tuleb rahva ette etendusena „Lihtne elu“

„Lihtne elu“ on koomiline tükk sellest, mida me kogeme iga päev elades oma lihtsat elu. Tippnäitlejate loodud vaimukate karakterite ja koomiliste situatsioonide kaudu avaneb vaatajale lõbus ja tempokas muusikaline vaatemäng, mis viib meid igapäevaelu absurdimaigulisse maailma. Elu on ju lihtne... Kui lihtne see elu siis on? Suur sketši-show pakub unustamatuid hetki ja erakordseid emotsioone. Tulge veetke meeleolukas õhtu koos pere ja sõpradega. Naer ja hea tuju on garanteeritud!