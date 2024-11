Midagi tõsist? Kuninganna Camilla haigestus ja tühistas oma kohtumised

Briti kuningakoda teatas, et kuninganna Camilla (77) on haigestunud rinnapõletikku ning seetõttu on ta sunnitud loobuma oma iganädalastest töökohtumistest, sealhulgas ka olümpia mälestusüritusest.

„Tema Majesteedil on praegu halb rindkerepõletik, mille puhul on tema arstid soovitanud lühikest puhkeperioodi,“ kommenteeris kuningapere pressiesindaja. „Kuninganna vabandab kõigi ees, kellele võib see avaldus ebamugavusi või pettumust valmistada.“

Kuulduste kohaselt on kuninganna Camilla praegu oma Wiltshire’is kodus ja teda jälgivad arstid. Kuninganna loodab aga juba nädalavahetuseks taas jalad alla saada.

Pärast kuninganna haigestumise avalikustamist avaldas Suurbritannia peaminister Sir Keir Starmer sotsiaalmeedias Camillale toetust, kirjutades, et soovib talle kiiret paranemist.

Tänavu viibis mõnda aega oma kuninglikest kohustustest eemal ka Camilla abikaasa kuningas Charles, kes teatas veebruari alguses, et tal on diagnoositud vähk. Alates sellest ajast on kuningas saanud pidevat ravi.

Kuigi ei ole täpselt teada, mis tüüpi vähk Charlesi vaevab, siis otsustas kuningas oma diagnoosi avalikkusega jagada, et ennetada oma tervise üle spekuleerimist. Samuti loodab ta, et oma terviseseisundi jagamine võib aidata avalikkusel mõista kõiki vähihaigeid üle maailma.