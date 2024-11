VIDEO | Iga laulja õudusunenägu! Coldplay solisti tabas keset kontserti valus kukkumine

Oktoobrikuus juhtus sarnane kukkumine ka USA lauljatari Olivia Rodrigoga ning samuti just Melbourne’is esinedes. Pärast kõvahäälset kukkumist võttis lauljatar hetke taastumiseks ja hõikas kohkunud häälel mikrofoni: „Oh mu jumal, see oli lõbus! Mul on kõik hästi! Mõnikord on laval lihtsalt auk. Kuhu ma jäingi...“.