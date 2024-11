Filmiprodutsent Tanel Tatter avameelselt haiglasse sattumisest: unehäired ja kõik muu kulmineerus kokku

Tanel Tatter (45) on restoraniomanik ja filmiprodutsent. Tema viimane filmiprojekt on Juhan Liivi ainetel tehtud „Vari“. Tegemist on detektiivipõnevikuga, kus peaosalist Juhan Liivi mängib Pääru Oja. Muu hulgas valis Kroonika aastal 2005 Tatteri aasta seksikaimaks meheks. Hiljuti tabas filmimeest aga ränk tervisehäda.

„Ma arvan, et see oli kõikvõimalike erinevate asjade kokkulangemine. Mul olid mingid muud tervisehädad ka, et tundsin ennast üsna nigelasti,“ kirjeldab Tatter sündmusi enne kokku kukkumist.

„Filmisime Rain Tolgi ja Andres Maimikuga vahvat filmi „Jan Uuspõld läheb koju“. See oli igat pidi intensiivne, ülimeeldiv aeg, väga mõnusa õhkkonnaga, ja ma arvan, et siit tuleb super film! Aga võtteperiood ja ka isiklikud unehäired ja kõik muu kulmineerus kokku, nii et lihtsalt ükshetk läks pilt eest ära ja tuli haiglas uuesti ette,“ räägib filmiprodutsent.

Terviserikke põhjustas kurnatus. „Kõik keha näitajad olid nii halvad, nii punases, et keha ütles: „Nüüd aitab!““ lisas ta. „Eks nüüd käin veel mööda arste ja uurin, milles asi on.“

Esialgu haiglast välja saades olid Tatteril tasakaaluhäired ja kogu olemine oli kergelt „udus“. Talle määrati range režiim ja tervislikumad eluviisid.

„Ma ei tohi suitsetada, ei tohi alkoholi tarbida, ei tohi närvi minna. Ei tohiks kaks kuud tööd teha. Peaksin magama 8-10 tundi, regulaarselt sööma, spetsiifiliselt sööma ja siis ongi kõik korras,“ jagab mees.

Tatter loetleb kõik need asjad ette, aga tegelikult käib ta loomulikult oma uue filmiga „Vari“ üle Eesti tuuril ja toimetab juba muude tööasjadega.

„Mulle öeldi, et peab taastuma. Öeldakse, et peab rahulikumalt võtma. Aga inimestele on kombeks nii, et kui moraal on kõrge, siis keha peab lihtsalt järgi tulema,“ arvab ta.

Tatter möönab tõelise Eesti mehena, et kuidagi piinlik on tervisest rääkida ja hädaldada. „Piinlik on enda või teiste ees, ma ei oskagi öelda... Selline veider tunne nagu oleksin kedagi nagu alt vedanud. Ma arvan, et see võis päris hirmutav olla minu perele ja vanematele.“