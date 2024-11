Raju andmine ja regilaul

15. novembril toimub Hiiu Pubis midagi erilist: lavale astub Eesti üks armastatumaid ja kauakestvamaid metal-bände Metsatöll. Järgmise aasta alguses kahekümne viiendat sünnipäeva tähistav Metsatöll on aastate jooksul üha enam arenenud ning muusikalises mõttes ennast aina enam ületanud. Kuid samas on Metsatöll bänd, mille sihik on algusest peale olnud paigas: 1999. aastal ilmunud debüütalbumist „Terast, mis hangund me hinge“ alates on omavahel seotud rasket rokki eesti rahvamuusikaga. Edukalt.