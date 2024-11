FOTOD | „See on lihtsalt tingimusteta armastus.“ Magnus Kirdi pruut jagab esimesi pisibeebiga pilte

„Milline oktoober! Seda [tunnet] pole võimalik kirjeldada, see on lihtsalt tingimusteta armastus. Ma olen nii armunud! Jah, beebi lõhnab nii hästi!“ kirjutas Ikauniece armsa pildiseeria juurde, kus jagas fotosid viimase aja toimetustest.

Magnus tänas Kroonikat õnnesoovide eest ning kinnitas, et neid valdavad väga head emotsioonid. Nime paar oma esiklapsele veel välja valinud ei ole. „Mõtteid on, aga me ei hakka neid veel avalikustama,“ lausus Kirt.

Uudis sellest, et Magnuse ja Laura perre sünnib beebi, sai teatavaks juulis. Laura postitas toona oma Instagrami kontole pildi, mille allkirjas andis teada, et on beebiootel. „Meil on häid uudiseid,“ teatas Laura. Pildil istuvad mees ja naine diivanil, käes ajalehed kirjaga „Beebi Kirt on teel!“.