Tallinnas esineb Soome eurosensatsioon Windows95man

Sel aastal lõi Keisteri laineid esindades Soomet Eurovisioni lauluvõistlusel looga „No Rules!“, kaaslaseks laulja Henri Piispanen. Miljonid olid tunnistajaks temale omasele mänglevale stiilile ja unikaalsele julgusele veiderdades lavale astuda. „Ma ausalt öeldes ei tunne pinget,“ ütles Keisteri kogemusele tagasi mõeldes. „Ma isiklikult armastan riskida ja töötangi pinge all paremini. See annab mulle adrenaliini ja motiveerib asju paremini tegema.“

Kust sai kunstnik aga inspiratsiooni oma erinäoliseks lavapersoonaks? „See sisuliselt on pärit minu lapsepõlvest,“ ütles Keisteri. „Mul oli väga õnnelik lapsepõlv, nii et mul on väga mugav sinna tagasi minna ja mõned neist hetkedest taaselustada. Ja ma armastan 80ndatest ja 90ndatest pärit asju. Toonast popkultuuri, muusikat, kunsti.“

Windows95mani loominguline teekond algas Ukkelist, karakterist, kelle ta lõi aastal 2008. Muusiku sõnul on nii Ukkeli kui Windows95man tema enda erinevad pooled. „Nad on osa minust, Teemu Keisterist. Aga normaalne mina on veidike igav. Kui ma panen endale aga sellise supermani kostüümi selga, vot siis alles maagia algab ja ma võin minna üle piiride.“

Windows95man pälvis esmakordselt laiade masside tähelepanu astudes üles 2013. aastal Flow Festivalil, mis lennutas ta kiirelt rahvusvahelistele lavadele. „Mõnikord ma eksin nende tegelaste vahel ära. Näiteks kipub Windows95man tegema Ukkeli maale ja ma satun segadusse, et mis toimub,“ naerab Keisteri, kelle veider ja paeluv persoon on nüüdseks aastaid üle kogu maailma festivalidel publikut hullutanud. Ja seda ka ootamatutes oludes - näiteks on ta üles astunud DJ setiga Finnairi lennul.

Tema kaubamärgiks on saanud hot pants ja kartmatu hing ning Tallinna publik saab sellest täiel määral osa, kui Helitehase lava muutub kirevate 90ndate nostalgia pidupäevaks. „Ma tunnen end alati rahulikumalt, kui mul on hot pantsid jalas. Ma olen palju vapram, häbitum ja vabam,“ ütles Keisteri intervjuus.

Piletite eelmüük Live Nation kontserdiklubi liikmetele algab 7. novembril kell 9, üldine müük algab 8. novembril kell 9 Piletilevi veebilehel ja müügipunktides.