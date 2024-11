Maire Aunastel on Portugalis maja. Euroopa päikeselisemale poolele kolimine sai alguse, kui tema tütar elas lastega Lõuna-Prantsusmaal ning Maire neil tihti külas käis. Nii sai kogu Eesti rahvas üks hetk teada, et Aunaste on soetanud mahajäetud krundi koos elamiskõlbmatute varemetega Portugalis Amoreira külakeses.