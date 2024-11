Miks läheb Ewert and The Two Dragons tegelikult laiali? Erki Pärnoja humoorikalt: nagu näha, oleme praegu omavahel tülis

Ewert Sundja sõnas, et mingit traagikat ei tasuks sellest käigust otsida. „Aus vastus on see, et meil ei ole olnud väga aktiivselt ei loomingulist tegevust ega esinemistegevust. Need olid sellised episoodilised rohkem,“ tõdes ansambli ninamees ning lisas fännidele lohutuseks, et nende muusika ei kao päriselt ju kuskile, vaid elab kõikide liikmete teiste projektidega edasi.

Nii Pärnoja kui ka Sundja kinnitasid mõlemad, et meeste vahel pole mingit tüli ja lahkumineku taga pole midagi skandaalset. Sky Plusi saatejuhid proovisid aga ikkagi meeste vahel draamat näha, mille peale teatas Pärnoja naljaga, et tegelikult ongi ju nende vahelist tüli juba praegu näha.

Bändimehed ei välistanud, et viimasel kontserdil poetatakse ikka mõni pisar ka, sest koos on käidud juba 15 aastat. Intervjuu käigus selgus, et väike nututuhin tuli peale juba sel suvel. „Korra juhtus ikkagi Hiiumaal ja saarte tuuril. See on ikka emotsionaalne, paljud laulud võtavad ühel moel või teisel hoopis teise tähenduse meie endi jaoks,“ paljastas Sundja.

„Kui seal temaatikas on olnud mingid lahkuminekud, mis alguses on olnud abstraktse iseloomuga, siis lauldes neid nüüd, need sõnad tähendavad hoopis midagi muud,“ lisas ta.

Ansambli Ewert and The Two Dragons viimane kontsert toimub 18. juulil 2025 Tartu laululaval. Pileteid saab soetada SIIT!