VÕRDLE | Kumb kannab šiki ja seksika pükskostüümi paremini välja, kas Gerli Padar või Brigita Anton?

Näib, et nii Gerli kui ka Brigita üks suuri lemmikuid on moekunstnik Riina Laanetu looming, mis on tuntud oma šiki ja seksika stiili poolest. Oma Instagrami kontole on kaunitarid postitanud pildi, kus kannavad Laanetu 2025. kevadkollektsioonist pärinevat bordoopunast pükskostüümi, mille püksteosa on äärmiselt kelmikas ja suisa paljastav.