Ei ole võimalik! Tallinn Rock Festival toob Eestisse kahel päeval tipprokkmuusikud

Festivali peaesinejatena astuvad lavale USA legendaarne progressiivse metali bänd Dream Theater ja Saksamaa thrash metali raskekaallased Kreator. Lisaks on festivalile tulemas Soome gooti-rocki tuntuim esindaja The 69 Eyes, hetke arvatavasti parim kontsertbänd Royal Republic Rootsist ning Phil Campbelli (kes oli aastatel 1984-2015 Motörheadi kitarrist) bänd Phil Campbell & The Bastard Sons, kelle kavast ei puudu kindlasti ka Motörheadi parimad palad.