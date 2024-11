KLÕPS | „Need juhtmed on ka muidugi ära lõigatud.“ Vargad on Alika jalgrattast järele jätnud vaid skeleti

„Kellegi kauni ratta tagumine ratas on jalutama läinud,“ kirjutati ühes ühismeedia postituses teisipäeval. Alika tegi postitusest ekraanitõmmise ja avaldas selle oma Instagrami story’s, kus tunnistas, et tegemist on tema jalgrattaga. „Inimesed on nii toredad. Minu ratas,“ kirjutas pettunud lauljatar pildi juurde.

Veidi pärast tänahommikuse uudise ilmumist jagas Alika, et teda on tabanud järjekordne ebaõnn seoses sama jalgrattaga.

„Hei! Ma töötan samas majas, kus elad. Täna hommikuks esiratas ka jalgrattal läinud,“ teavitas lauljatari jälgija teda sõnumi teel kolmapäeva hommikul, et nüüd ei ole enam tema jalgrattal kumbagi ratast alles. Sõnum tuli lauljatarile ootamatult.

Alika jagas ka järgmises story’s fotot, kuidas tema Ampleri jalgrattas ilma ratasteta nüüd välja näeb. Fotolt on näha, et lauljatar hoidis enda jalgratast elamu ees õues. Ampleri kodulehelt paistab, et Alika jalgrattaks on teise generatsiooni mudel Juna, mille hind algab 2550 eurost.

Lauljatar jagas, et nüüd on ta enda jalgratta lõpuks rattaruumi viinud. „Te küsite, et miks ma seda enne ei teinud. Esiteks käisin ma reisil, aga teiseks, enne seda, kui ma vaatasin rattaruumi, siis seal ei olnud absoluutselt kohti, kuhu jalgratast panna.“

Nüüd oli järsku jalgrataste hoiuruumi aga ruumi juurde tekkinud. Alika usub, et saab Ampleri käest uued rattad ja pidurid. „Need juhtmed on ka muidugi ära lõigatud.“