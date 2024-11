Podcast „TÄHETUND“ | Ewert Sundja ja Erki Pärnoja oma sõprusest: oleme keerulisematel perioodidel teineteisele toetunud

15 aastat ühist bänditegemist on peagi ajalugu. Ewert and The Two Dragonsi liikmed on öelnud, et armastavad üksteist ja koos olles on nad loonud muusikat ning erilisi mälestusi, mis jäävad neid sõpradena alatiseks siduma. Podcastis rääkisid kaks bändiliiget Ewert Sundja ja Erki Pärnaoja, et on erinevatel eluperioodidel ka teineteisele toetunud.