„Minge metsa, mis see on?!“ „Õhtu!“ meeskond tegi Piret Laosele üllatuse

Juuli lõpus teatas saatejuht, et ootab teist last. Piret rääkis septembri keskel, millal ta ekraanidelt mõneks ajaks kõrvale jääb. „Mul on lihtsam vastata, mis ajast mind enam „Õhtus!“ ei ole. Kevadhooajast võtan väikese pausi ja siis mind „Õhtus!“ ei ole,“ lausus Piret.

„Aga sügishooajaga on nii, et ma pean siin arvestama veel ühe pisikese ilmakodaniku otsuste ja soovidega ja võib-olla oma enesetundega. Nii kaua olen, kui jõuan,“ sõnas Piret, et ta pole päris kindel, mis kuupäeval tema viimane „Õhtu!“ saade olema saab, kuid kindlasti jääb see käimasolevasse hooaega.