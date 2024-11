Kõrge koht terendab? Rahvusvahelised fännid ennustavad Eesti lauljatarile edu Junior Eurovisionil

Eesti hoiab praegu Junior Eurovisioni ennustustabelites kõrget viiendat positsiooni. Meie lugu on tabelis kogunud on 8 protsenti häältest. Pika edumaa on võtnud Portugal, teist kohta hoiab hetkel Hispaania, mille kannul on Armeenia. Enne Eestit on edetabelis Ukraina.