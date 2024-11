PVH-ks nimetamine viis kohtusse: Hunt andis Zevakini vastu hagi sisse

Brigitte Susanne Hunt ja Robert Sarv rääkisid oma taskuhäälingusaate „Päriselt“ täna avaldatud osas, et on esitanud kohtule hagi Andrei Zevakini vastu, mis puudutab suvel avaldatud videot, kus Zevakin kasutas lühendit PVH ja viitas sellega väidetavalt BSH-le. PVH on lühend sõnast p***evahehigi ja selle lühendi kasutamine olevat Hundile väga haiget teinud.