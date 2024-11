Poliitikast eraeluni: jaanuari lõpus jõuab kinodesse dokumentaalfilm president Toomas Hendrik Ilvesest

Dokumentalist, kes teeb viis aastat filmi Uue maailma hipidest, satub tööle presidendi kantseleisse. Mõne aja pärast hakkab dokumentalisti veri ikkagi vemmeldama ja teda tabab sisemine sund ja äratundmine: on sobiv hetk hakata tegema filmi presidendi elust. Ilmselgelt võimatu missioon, sest nende seinte vahel ei tohi ju filmida! Samuti ei oska filmi peategelane, president Ilves aimata, et lähikuudel ootab teda ees tema elu üks raskemaid perioode.

Jaan Tootseni film jälgib president Toomas Hendrik Ilvest tema ametiaja viimasel pooleteisel aastal - paralleelselt keerulise situatsiooniga maailmapoliitikas tuleb presidendil rinda pista probleemidega eraelus. Intellektuaal, kes loeb kilomeetrite viisi raamatuid, kohtub selle maailma vägevaimatega, kuid tunneb end siiski kõige mõnusamalt DJ-na ööklubis plaate keerutades. Kuidas lepitada nooruslik ja kohati taltsutamatu riigipea ühiskondlike ootustega? Kuidas hakkama saada olukorras, kui su eraelu on rahval hambus?

Filmi režissöör ja stsenarist on Jaan Tootsen, montaažirežissöör Martin Männik, operaatorid Kullar Viimne, Erik Norkroos, Joosep Matjus, Jaan Tootsen jt. Helilooja ja muusikaline kujundaja on Vaiko Eplik, helirežissöör Harmo Kallaste, produtsendid Eero Talvistu, Jaan Tootsen ja Rain Tamm. Filmi on tootnud Aadam ja Pojad.