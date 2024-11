Lahkumispidu telemajas: ETV kolleegid saatsid välispoliitika legendi Peeter Kaldre pensionile

ETV uudistesaate „Aktuaalne kaamera“ Facebooki kontol teatati täna Peeter Kaldre pensionile minekust. „Kolleegid saatsid täna legendaarse päevatoimetaja ja AK raudvara Peeter Kaldre pensionile. Iga toimetus on võitnud, kui neil on olnud õnn töötada koos Peetriga, kes on väga kogenud ajakirjanik, kel on hea ajalooline mälu, muhe huumorimeel ja kes on lihtsalt tore kolleeg,“ kirjutati postituses, kus Peetrit tänati. Talle sooviti ka tugevat tervist.