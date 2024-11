Isa ja abikaasa võitlus vähiga jättis jälje. Prints William: mul on olnud elu raskeim aasta

Aasta alguses tabas kuninglikku perekonda lühikese ajaga mitu šokki. Esmalt diagnoositi vähk prints Williami isal kuningas Charles III-l ja seejärel tema abikaasal printsess Catherine’il. Kahe muret tekitava avalduse vahele jäi kõigest kuus nädalat. Nii Charles kui ka Catherine alustasid kiirelt ravi, et raske haigus seljatada.

Aafrikas viibides rääkis William, kuidas ta on lähedaste inimeste haigestumisega hakkama saanud. „See on olnud kohutav. See on tõenäoliselt mu senise elu kõige raskem aasta. Kõige muuga hakkama saada ja hoida kõike töös on olnud väga raske,“ rääkis Walesi prints BBC-le.

Kuningas Charles III ravi küll jätkub, kuid ta on kuninglike kohustuste juurde naasnud. Printsess Catherine’i keemiaravi lõppenud, kuid täiel määral ta veel kuninglikke kohustusi ei täida.

„Ma olen oma abikaasa üle väga uhke, ma olen uhke oma isa üle, et nad on sellega hakkama saanud. Aga mu perekonna seisukohast on see olnud rusuv,“ tõdes William. Ta lisas, et Catherine’il läheb praegu väga hästi.

Prints William puudutas intervjuus ka oma habet, millega ta suvel silma jäi ja mis rahva kahte leeri jagas, kuna mõne hinnangul sobis Williamile ta habe, kuid osa sellega ei nõustunud. Walesi prints avaldas, et tema tütrele printsess Charlotte’ile alguses tema habe ei meeldinud.

„Ma nägin tema kurbust ja pisaraid, nii et ajasin oma habeme maha. Ja siis kasvatasin selle tagasi. Ma veensin teda, et sellega on kõik hästi,“ ütles William.