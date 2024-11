Viimasel ajal on Kroonika lugejaid kõnetanud artiklid, mis räägivad tuntud Eesti naiste nimevahetusest. Osa neist on teinud seda abielludes, teised lahutades. Seetõttu oleks paslik vaadata ajas tagasi ja teha ülevaade kuulsatest Eesti naistest, kes on pärast abielulahutust jäänud truuks oma endise kaasa perekonnanimele.