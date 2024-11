JUBA TÄNA | PÖFF28 filmipidu alustab. Kroonika toob musta vaiba ürituse lugejateni otseülekandena

Festivali avab Saksa režissööri David Dietli komöödia „Peod ja sõbrad “ , mis kaevub inimsuhete rägastikku ja tõestab, et armastus ja sõprus on meie elu kõige olulisemad kingitused. Film juhatab ühtlasi sisse tänavuse fookusprogrammi, mis on pühendatud Saksamaale.