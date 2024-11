USA näitleja Bette Midler lubas Trumpi võidu puhul mürgist vedelikku juua. Nüüd on ta kadunud

Esmaspäeval avaldas eakas näitleja ja laulja Bette Midler sotsiaalmeedias foto kahest pudelist. Esimeses neist oli šampanja ja peal silt, mis viitas sellele, et Midler hakkab seda jooma, kui Kamala Harris võidab 5. novembril toimunud USA presidendivalimised. Selle kõrval oli pudel mürgise vedelikuga Drano, mis oma olemuselt on sarnane torusiiliga. Sellel ilutses silt, mis viitas sellele, et seda tuleb tarvitada Donald Trumpi võidu puhul.

Oma vaadete poolest toetas Midler seekordsetel valimistel Kamala Harrist ja ergutas inimesi tema poolt hääletama, vahendab Page Six.

Kolmapäeva hommikuks oli selge, et presidendivalimistel on juhtima läinud Trump. Ta kogus vajalikud hääled kokku ja meedia on kuulutanud ta valimiste võitjaks. Veidi pärast seda, kui Trumpi suur edumaa avalikuks tuli, deaktiveeris Midler oma sotsiaalmeediakonto.

Pärast valimisi pole Midlerist kippu ega kõppu kuulda olnud ja temaga pole saadud ühendust võtta. Mõnede allikate sõnul on tema käitumine naeruväärne, kuid samas mõistetakse, et ta on Trumpi võidu pärast ärritunud.

„Ta kadus maamunalt pärast seda, kui oma kontod kustutas, ja keegi ei saa teda kätte. Kui ta ei tule internetti peagi tagasi, ei võta ühendust oma lähikondsetega ega ütle, et temaga on kõik korras, siis on aeg võtta ühendust politseiga, et nad vaatama läheksid, kas Midleriga on kõik hästi,“ rääkis üks allikas Radar Online’ile.

Bette Midler on tegutsenud nii laulja kui ka näitlejana. Tema esimene album ilmus 1970ndate alguses. Midleri kuulsaimate filmide sekka kuuluvad „The First Wives Club“, „Hocus Pocus“ ja „Ruthless People“.